Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Lenkrad und Mittelkonsole aus Mercedes gestohlen

OsnabrückOsnabrück (ots)

Am Lotter Kirchweg, zwischen der Straße Vosskamp und Am Heger Turm, geriet in der Nacht zu Freitag ein grauer Mercedes C220d ins Visier unbekannter Täter. Diese verschafften sich zwischen 21.45 Uhr (Donnerstag) und 08.50 Uhr (Freitag) Zugang zum Inneren des Mittelklassewagens, bauten das Lenkrad und die Mittelkonsole aus und flüchteten mit den Fahrzeugteilen in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215.

