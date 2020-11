Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0749 -- Von Einbrechern und Dieben --

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, Bremen-Mitte Zeit: 12.11.2020

Die Polizei Bremen stellte am Donnerstag gleich vier mutmaßliche Diebe bzw. Einbrecher. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren scheiterten in Hemelingen am Versuch, in einen Kiosk einzubrechen. Und in Bremen-Mitte schnappten Einsatzkräfte zwei Parfüm-Diebe.

Am Donnerstag gegen 11:50 Uhr alarmierte eine Verkäuferin eines Drogeriemarktes am Bahnhofsplatz die Polizei. Zuvor ging der Sicherheitsalarm am Ausgang los, als der 30 Jahre alte Mann und sein 21-jähriger Komplize den Markt mit einem Koffer verließen - im Übrigen ohne zu bezahlen. Einsatzkräfte stellten die beiden Männer wenig später mitsamt ihrem Gepäck. Im Koffer führte das Duo mehrere originalverpackte Parfümflaschen, ein Cutter-Messer sowie Werkzeug mit sich. Der 22-Jährige, der der Polizei als sogenannter Intensivtäter bereits bekannt ist, und sein Kompagnon verhielten sich aggressiv und beleidigten die Polizisten. Die Durchführung eines Atemalkoholtests ergab bei dem Jüngeren einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Eine Haftprüfung bei ihm dauert aktuell an. Der 30-Jährige wies einen Wert von etwa 3,6 Promille auf. Er musste zum eigenen Schutz in Gewahrsam genommen werden. Gegen beide wurden Ermittlungen wegen Diebstahl mit Waffen und Beleidigung eingeleitet.

Ein weiterer Diebesfall ereignete sich am späten Abend in Hemelingen. Anwohner der Straße Auf der Hohwisch hörten gegen 23:50 Uhr einen lauten Knall. In einem nahegelegenen Kiosk bemerkten sie Schatten und den Schein einer Taschenlampe. Daraufhin riefen sie die 110. Eintreffende Einsatzkräfte entdecken eine eingeschlagene Fensterscheibe und schauten sich den Kiosk daher von innen an. Dort trafen sie auf zwei Einbrecher bzw. wahre "Versteckkünstler". Während sich der 15-Jährige in einem Schrank unterhalb eines Spülbeckens in der Küche versteckte, wählte der 16-Jährige den Deckenboden, jedoch ohne Erfolg. Die Decke stürzte mitsamt des Kletterers zu Boden. Da beide offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen und der 16-Jährige leichte Verletzungen aufwies, wurden beide zur Weiterbehandlung in ein Klinikum gebracht. Gegen die Tatverdächtigen ermittelt die Polizei wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.

