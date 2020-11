Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0747 --Polizei hebt Drogen-Plantage aus--

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, Glücksburger Straße Zeit: 10.11.2020, 06:00 Uhr

Die Polizei Bremen entdeckte am Dienstag in Bremen Walle eine Cannabis-Indoorplantage. Außerdem durchsuchten Einsatzkräfte weitere sieben Objekte, ein 38-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft.

Gegen 6:00 Uhr führten Einsatzkräfte insgesamt acht Durchsuchungen durch, unter anderem in Bremen Huchting, Vegesack, Osterholz, in der Vahr und in Walle in der Glücksburgstraße. Weil dort der Verdacht bestand, dass Drogen angebaut wurden, erwirkte die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Bremen die Durchsuchungsbeschlüsse. In einem Gebäude in der Glücksburgstraße beschlagnahmten Einsatzkräfte 545 Cannabispflanzen.

Bei den sieben weiteren Durchsuchungsobjekten handelte es sich um eine Parzelle und Wohnungen von insgesamt vier Beschuldigten, einer 33-Jährigen, einem 45-Jährigen, einem 32-Jährigen und einem 38-Jährigen. In der Wohnung des 38 Jahre alten Mannes in der Kirchhuchtinger Landstraße beschlagnahmten Einsatzkräfte eine größere Menge Amphetamin und Haschisch. Außerdem stellten sie eine Schreckschusswaffe, Munition, einen Schlagring, Bargeld und Mobiltelefone sicher. In einer Wohnung in der Tessiner Straße, in der sich der 32 Jahre alte Beschuldigte aufhielt, wurden eine hohe Bargeldsumme und zwei Mobiltelefone beschlagnahmt.

Gegen die vier Beschuldigten hat die Polizei Ermittlungen wegen illegalen Anbau von Cannabis und ein Verfahren wegen Entziehung elektrischer Energie eingeleitet. Denn die Energie zur Cannabis-Plantage war unrechtmäßig entzogen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Bremen einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 38 Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Jagoda Matic

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell