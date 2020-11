Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0745--Mann mit Messer in Discounter--

BremenBremen (ots)

Ort: Bremen-Burglesum, Stockholmer Straße Zeit: 9.11.20, 20.10 Uhr

Die Polizei wurde am Montagabend zu einem Einsatz in einen Einkaufsmarkt in Burgdamm gerufen. Dort hielt sich ein offenbar psychisch erkrankter Mann mit einem Messer auf. Einsatzkräfte nahmen ihn fest. Er wurde anschließend einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt.

Gegen 20.10 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf der Polizei einen mit einem Messer bewaffneten Mann in einem Discounter in der Stockholmer Straße. Der Mann wirkte verwirrt und alkoholisiert, und bat im Laden um Hilfe. Dabei fuchtelte er mit einem Messer und forderte die Kunden auf, den Einkaufsmarkt zu verlassen. Wenig später trafen Einsatzkräfte vor dem Einkaufsladen auf den 40-Jährigen mit einem Brotmesser in der Hand. Sie nahmen den Mann vorläufig fest, der dabei das Messer fallen ließ. Während der Festnahme verletzte sich der 40-Jährige leicht. Er stand unter Alkoholeinfluss.

Nach einer medizinischen Versorgung brachten Polizisten ihn in eine psychiatrische Klinik. Ein Verkäufer erlitt einen Schock und musste durch Rettungskräfte vor Ort versorgt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

