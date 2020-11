Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0748 --Unbekannte werfen Steine in Schaufenster--

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Am Wall Zeit: 12.11.2020, 02:05 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag warfen Unbekannte Steine in die Schaufenster eines Maklerbüros in Mitte. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 02:05 Uhr wurden die zerstörten Scheiben in der Straße Am Wall durch Einsatzkräfte bemerkt. Unbekannte hatten insgesamt vier Schaufensterscheiben eines Immobilienmaklers eingeworfen. Die Scheiben und auch Mobiliar wurden dadurch zerstört.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Beobachtungen in der Straße Am Wall gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell