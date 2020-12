Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

OsnabrückOsnabrück (ots)

Nach zwei Verkehrsunfallfluchten, die sich am Donnerstag ereignet haben, suchen die Ermittler der Osnabrücker Polizei Zeugen. In der Straße Johannisfreiheit beschädigte ein Unbekannter zwischen 11 und 12.15 Uhr einen grauen VW T-Cross, der gegenüber dem "alten" Eingang des Marienhospitals parkte. An dem SUV entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zu einer weiteren Unfallflucht kam es gegen 15 Uhr in der Weidnerstraße. Der Fahrer eines grauen BMW stieß in Höhe der Hausnummer 10 gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten weißen Renault und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Unfallverursacher, der als ca. 20 bis 25 Jahre alt beschrieben wurde und braune, lockige Haare hatte, flüchtete anschließend in Richtung Brinkstraße. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 erbeten.

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

