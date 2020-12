Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Mehrfamilienhäuser in der Wilhelmstraße von Einbrechern heimgesucht

Unbekannte gelangten am Mittwochnachmittag, zwischen 16.55 und 17.20 Uhr, in zwei Mehrfamilienhäuser an der Wilhelmstraße und machten sich dort an mehreren Wohnungstüren zu schaffen. Sie brachen in eine Wohnung ein, erlangten jedoch kein Diebesgut. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.

