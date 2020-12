Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbrecher erbeuten Schmuck und Parfum

OsnabrückOsnabrück (ots)

In der Julius-Schurig-Straße brachen Unbekannte zwischen Dienstag, 11.45 Uhr, und Donnerstag, 09.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Der oder die Täter erbeuteten Parfum und Schmuck und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215.

