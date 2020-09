Polizeidirektion Hannover

POL-H: Stöcken: Hakenkreuze an ehemaliger Flüchtlingsunterkunft - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

An der ehemaligen Unterkunft für Flüchtlinge am Burgweg haben Unbekannte am Freitag, 18.09.2020, Hakenkreuze angebracht. Diese wurde mit lila Farbe aufgetragen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 23:50 Uhr meldet sich ein Zeuge bei der Polizei, dass er soeben drei Hakenkreuz-Schmierereien am Gebäude festgestellt habe. Diese seien gegen 22:30 Uhr noch nicht da gewesen. Bei den Schmierereien handelt es sich um drei Hakenkreuze, die mit lila Farbe an die Wände und auf den Boden aufgetragen wurden. Außerdem wurden die Buchstaben "AS" gemalt. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine ehemalige Schule, die zuletzt auch als Unterkunft für Flüchtlinge genutzt wurde.

Die Polizei bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu Tat oder Täter geben kann, meldet sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555. /mr

