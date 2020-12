Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Unbekannter stiehlt Bargeld aus Hofladen

MelleMelle (ots)

Ein Hofladen an der Dissener Straße wurde am Dienstagnachmittag von einem Unbekannten heimgesucht. Der ca. 50 Jahre alte Mann brach zwischen 17.40 und 17.50 Uhr eine Geldkassette auf, stahl das darin befindliche Bargeld und flüchtete mit einem silberfarbenen Pkw. Der Dieb wurde als kräftig beschrieben und war mit einer grauen Jogginghose und einem grauen Kapuzenpullover bekleidet. Bei dem Auto könnte sich es sich um einen Ford Focus gehandelt haben. Die Polizei in Melle ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Telefonnummer 05422/920600 entgegen.

