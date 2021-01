Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210121-3: Diebes-Trio stahl Parfüm - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Drei Männer haben am Mittwochnachmittag (20. Januar) gezielt Parfüm in einer Drogerie gestohlen.

Das Trio betrat gegen 15:45 Uhr eine Drogerie auf der Kerpener Straße. Ein Mann sprach die Verkäuferin in der Parfümabteilung an und verwickelte sie in ein Gespräch. In dieser Zeit gingen die beiden Komplizen in den Gängen hin und her. Dies fiel der Verkäuferin auf und machte sie misstrauisch. Sie ging zum Eingangsbereich, um die Männer beim Verlassen des Geschäftes besser sehen zu können. Kurze Zeit später kam einer der Dreien auf sie zu und gab ihr einen leeren Einkaufskorb. In der anderen Hand hielt er eine Tüte. Die Verkäuferin sah, dass diese bis oben mit Parfüm gefüllt war. Sie sprach den Dieb sofort energisch an, dieser lief jedoch in Richtung Ausgang. Der Versuch dem Täter die Tüte zu entreißen scheiterte. Er lief zu einem weißen Fahrzeug (vermutlich der Marke VW), das in unbekannte Richtung davon fuhr. Die beiden Komplizen konnten den Drogeriemarkt unentdeckt verlassen, als sich aufgrund der Situation eine Menschentraube bildete. Auch sie hatten präparierte Tüten mit Diebesgut gefüllt. Alle drei Männer waren 25 bis 29 Jahre alt und hatte kurze, dunkle Haare. Ihre Haut hatte einen dunkleren Teint und sie trugen dunkle Jacken. Einer trug eine Brille, seine Jacke war von der Marke Wellensteyn. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den Dieben machen? Wer hat zum Tatzeitpunkt einen weißen VW im Bereich der Kerpener Straße gesehen und kann Hinweise geben? Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefon 02233 52-0. (bb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell