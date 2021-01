Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210121-1: Software-Betrüger hatte Erfolg - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 56-jähriger Hürther hat am Dienstag (19.Januar) einen Anruf eines falschen Microsoft-Mitarbeiters erhalten. Gegen 07:45 Uhr rief den 56-Jährigen ein unbekannter englischsprachiger Mann an, der vorgab ein Mitarbeiter von Microsoft zu sein. Der Computer des Hürthers sollte nach Angaben des Betrügers von einem Virus befallen sein. Um eine Lizenz zu erneuern, gab der 56-Jährige seine Kreditkartendaten an. Die neue Lizenz sollte zehn Euro kosten. Die Kreditkarte des Hürthers wurde jedoch dreimal belastet, so dass ihm insgesamt ein Schaden von 2700 Euro entstand. Der Betrüger erfragte die Daten einer weiteren Kreditkarte. Diese nannte ihm der 56-Jährige jedoch nicht. Als der Unbekannte dann plötzlich auflegte und angab etwas klären zu müssen, sich aber später noch einmal zu melden, wurde der 56-Jährige hellhörig. Er recherchierte und stellte fest, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt und erstattete Anzeige.

Die Polizei rät, geben Sie keine persönlichen Daten, Informationen zu Bankkonten oder Wertsachen am Telefon heraus. Gibt es ein Problem mit Ihrem Computer wird sich keine Software Firma eigenständig bei Ihnen melden. In solchen Fällen ist immer Eigeninitiative Ihrerseits gefragt. Sollte Sie ein solcher Anruf erreichen, legen Sie auf und verständigen die Polizei. (akl)

