Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Buggingen/Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Hausbewohner trifft auf Einbrecher und wird verletzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Auf zwei Einbrecher getroffen ist ein 57-Jähriger am 23.09.2020 in der Biergasse in Buggingen. Nach aktuellem Kenntnisstand hörte der 57-Jährige um circa 19.20 Uhr verdächtige Geräusche aus der Erdgeschosswohnung des Zweifamilienhauses. Er begab sich daraufhin aus seiner Wohnung im ersten Obergeschoss nach unten, wo er im Terrassenbereich der Erdgeschosswohnung auf die zwei Unbekannten traf, die sich gerade vom Tatort entfernen wollten.

Einer der Täter griff bei seiner Flucht den 57-Jährigen an und verletzte ihn, sodass dieser zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach aktuellem Ermittlungsstand flüchteten die Täter in die Bergstraße und im weiteren Verlauf durch die Schafgasse in die Hauptstraße, wo sie möglicherweise von einem Fahrzeug aufgenommen wurden. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieb ohne Ergebnis. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1: Südeuropäer, 30 bis 35 Jahre alt, ca. 1,70 Meter, kräftige Statur, dunkle Kleidung.

Tatverdächtiger 2: Mitteleuropäer, 30 bis 35 Jahre alt, ca. 1,80 Meter, schmale Statur, brauner Bart, beige Kleidung, trug eine Mütze.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter Zugang zur Erdgeschosswohnung, indem sie eine Terrassentür einschlugen. Sie entwendeten mehrere Wertgegenstände. Die Höhe des Diebstahlschadens steht derzeit noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

