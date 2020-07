Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Nächtlicher Ausflug endet mit Unfall

Schwelm (ots)

Am 17.07. kurz nach Mitternacht nutzte ein 20-jähriger Hattinger den Pkw seiner Familie, um einen Freund nach Hause zu bringen. Das Problem an diesem Freundschaftsdienst: Der Fahrer hatte keinen Führerschein und vor Fahrtantritt Drogen konsumiert. Als das Auto nach kurzer Fahrt liegenblieb, verständigte er einen 19-jährigen Schwelmer, der es wieder in Gang setzen konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren alle drei dann bis etwa 04:00 Uhr durch Schwelm und Umgebung. Aufgrund eines ransanten Fahrmanövers kam der Pkw schließlich auf der Kahlenbecker Straße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Insassen verließen die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Hattinger und sein Freund konnten, beide mit leichten Verletzungen, in der Nähe des Unfallortes angetroffen werden. Ermittlungen zum genauen Handlungsablauf sowie zum Unfallfahrer sind eingeleitet. Der verunfallte und stark beschädigte Pkw wurde sichergestellt.

