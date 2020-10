Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Betrunkener Radfahrer mit speziellem "Gerechtigkeitssinn"

Schifferstadt (ots)

Am 23.10.2020, gegen 15:00 Uhr, erschien ein 66-jähriger Mann aus Schifferstadt, auf der Dienststelle, um den Diebstahl seines Fahrrades anzuzeigen. Der Mann schilderte, dass er, nachdem er den Verlust seines Fahrrades bemerkt hatte, sich ein Fahrrad aus seinem Bekanntenkreis genommen hatte, um zur Dienststelle zu fahren. Zuvor war er noch kurz in einem nahegelegenen Einkaufsmarkt und besorgte sich noch zwei kleine Schnäpse, die er auch gleich nach dem Kauf zur Stärkung konsumierte. Danach fuhr er die wenigen Meter zur Dienststelle. Nach den Eigentumsverhältnissen zu dem von ihm benutzten Fahrrad befragt, räumte er ein, dass er das Fahrrad einfach an sich genommen hatte. Da er vermutete, dass sein Fahrrad von einer Person aus dem Bekanntenkreis entwendet wurde, hatte er keine Bedenken, das fremde Fahrrad im Gegenzug als "Ersatz" sicherzustellen. Während der Anzeigenaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Es wurden mehrere Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrraddiebstahl aufgenommen, das mitgeführte Fahrrad wurde sichergestellt.

