Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Unfall mit verletzter Radfahrerin

Mutterstadt (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 09:20 Uhr, ereignete sich in der Danziger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Die 56-jährige Radfahrerin fuhr aus einem Seitenweg in die Danziger Straße ein und stieß hierbei mit einem bevorrechtigten Fahrzeug, welches in Richtung Heinestraße fuhr, zusammen. Durch den Sturz zog sich die Radfahrerin eine Verletzung an der Schulter zu. Des Weiteren entstand am Fahrrad, als auch am PKW Sachschaden von insgesamt etwa 200EUR. Die Radfahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

