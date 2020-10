Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung durch Ex-Freund (09/0419) 25.10.2020, 03:20 Uhr

Speyer (ots)

Durch Passanten wurde eine Schlägerei in der Lindenstraße in Speyer in der Nähe der dortigen Tankstelle gemeldet. Vor Ort stellte sich allerdings heraus, dass lediglich ein 25-jähriger Mann aus Saarbrücken die Windschutzscheibe des PKWs seiner Ex-Freundin mit einer Flasche beschädigte und diese beleidigte. Da der Mann dem Platzverweis nicht nachkam und weiter aggressiv war, durfte er die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen.

