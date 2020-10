Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schlägerei mit mehreren Beteiligten

Frankenthal(Pfalz) (ots)

Am späten Abend des 24.10.2020, wird eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten im Metznerpark in Frankenthal gemeldet. Durch die nur kurze Zeit später eintreffenden Beamten können neben dem leicht verletzten 34-jährigen Geschädigten, weitere vermeintlich Unbeteiligte angetroffen werden. Die anderen Beteiligten hätten sich bereits vor Eintreffen der Polizei entfernt. Da sich der vermeintliche Geschädigte unkooperativ zeigt, gestaltet sich die Sachverhaltsaufnahme schwierig. Eine medizinische Versorgung wird durch diesen ebenfalls abgelehnt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung dauern an.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

