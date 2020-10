Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal(Pfalz) (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt fällt den eingesetzten Beamten in den frühen Sonntagmorgenstunden, in der Mahlastraße in Frankenthal, ein Fahrzeugführer mit auffälliger Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle können eindeutige Hinweise auf Alkoholkonsum beim Fahrzeugführer festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,11 Promille. Die Weiterfahrt wird untersagt und der Beschuldigte zwecks Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle verbracht. Der 39-jährige Fahrzeugführer muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Kühnast, PHK



Telefon: 06233/313-0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell