Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Stockum - Tor entwendet

Möhnesee (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, zwischen 19:49 Uhr und 08:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein grünes Rolltor von einem Firmengelände am Gutenbergweg. Das vier Meter lange Tor wurde auf dem Gelände gelagert und mit Hilfe einer dort abgestellten Arbeitsmaschine bewegt. Zum Abtransport muss es auf ein Fahrzeug geladen worden sein. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

