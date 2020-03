Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Schneidebrett fing Feuer

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, gegen 15.30 Uhr, hatte eine Bewohnerin in der Straße Weingarten vergessen ihre Herdplatte auszuschalten und danach dort ein Schneidebrett abgestellt. Das Kunststoffbrett fing daraufhin Feuer. Die Bewohnerin wurde leicht verletzt zur Abklärung einer möglichen Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Gebäudeschaden entstand nicht. (reh)

