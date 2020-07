Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Garagenbrand in der Gemeinde Hatten, OT Streekermoor I

Delmenhorst (ots)

Am Mi., 01.07.2020, gg. 00:35 Uhr wurde der GOL ein Garagenbrand in der Gemeinde Hatten, Ortsteil Streekermoor I, im dortigen Bohlenweg, gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache ist eine Garage mit drei darin befindlichen Pkw in Brand geraten. Mehrere Ortfeuerwehren sind momentan im Einsatz. -Kri.-

