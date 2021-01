Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210122-3: Pöbelnde Männer im Polizeigewahrsam - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Drei alkoholisierte Männer im Alter von 23, 27 und 31 Jahren verstießen unter anderem gegen geltende Corona-Regelungen und widersetzten sich gegen die Anordnungen der Polizei.

Drei Männer erhielten am Donnerstagmittag (21. Januar) um 13:10 Uhr aufgrund ihres Verhaltens gegenüber Kunden und Nichtbeachten der Corona-Regelungen durch die Filialleitung eines Verbrauchermarktes an der Eifelstraße ein Hausverbot und von hinzugerufenen Polizisten einen Platzverweis, dem sie zunächst auch nachkamen.

Gegen 17:50 Uhr fiel das Trio deutlich alkoholisiert am selben Ort auf. Auch hier pöbelten sie laut Zeugen zahlreiche Kunden an, betraten ohne Mund-Nasen-Maske das Geschäft und widersetzten sich nun den angeordneten Maßnahmen der Polizei. Da nun verschärfend hinzukam, dass sie Widerstand leisteten, sind die Männer ins Polizeigewahrsam gebracht worden. Eine Richterin ordnete die Blutprobenentnahmen an. Die Beamten fertigten Anzeigen wegen Hausfriedensbruches und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (bm)

