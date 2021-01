POL-REK: 210122-2: Fahrräder sichergestellt - Wesseling

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Polizisten schauten bei zwei Männern mit vier Fahrrädern genauer hin.

In Wesseling - Urfeld fielen zwei Männer im Alter von 34 und 48 Jahren auf, die Donnerstagnacht (21. Januar) gegen 22:30 Uhr vier Fahrräder auf der Waldstraße schoben. Eines der Räder lag als gestohlen ein, zu den anderen drei Rädern machten die Männer unplausible Angaben, so dass der Verdacht des Diebstahls bestand und die Polizisten dazu veranlasste, alle Räder sicherzustellen. In der Kleidung der Männer fanden die Beamten zwar keine Eigentumsnachweise, dafür allerdings Betäubungsmittel. Nach der Aufnahme ihrer Personalien entließen die Beamten die Männer vor Ort. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahls und Besitzes von Betäubungsmitteln. (bm)

