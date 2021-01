Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210112 - 0034 Frankfurt-Westend-Nord: Fahndungsaufruf nach versuchtem PKW-Aufbruch

Frankfurt (ots)

(wie) Am Montag, 11.01.2021, gegen 02:40 Uhr konnte ein Zeuge einen unbekannten Mann in der Eschersheimer Landstraße auf Höhe der Melemstraße dabei beobachten, wie dieser die hintere rechte Scheibe eines geparkten Audis beschädigte und erfolglos versuchte sie aufzuhebeln. Nachdem der Zeuge den mutmaßlichen Täter ansprach, flüchtete dieser in Richtung Adickesallee.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 170 cm, dunkle Haare, trug eine schwarze Daunenjacke und einen stark ausgebeulten Rucksack, nach vorne gebeugte Haltung / Gang

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich telefonisch unter der 069 / 755-52199 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell