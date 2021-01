POL-F: 210111 - 0033 Frankfurt-Gallus: Polizeieinsatz wegen eines mit Messer bewaffneten Mannes

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(ne)Heute Morgen um 8:00 Uhr kam es an einem Döner-Imbiss in der Schwalbacher Straße zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 27 Jahre alter Mann konnte festgenommen werden.

Zeugen hatten den 27-Jährigen vor dem Döner Imbiss gesehen. Entgegen erster Informationen hielt sich der Verdächtige nicht in dem Geschäft auf. Vor der Tür hatte der Mann ein Gespräch mit dem Besitzer des Imbisses geführt, in dessen Verlauf er zunehmend lauter wurde und schließlich herumschrie. Darüber hinaus hielt er ein Messer in seiner Hand. Zeugen alarmierten die Polizei. Vorsorglich wurden auch Spezialkräfte zum Einsatz gebracht. In einer günstigen Gelegenheit konnte der 27-Jährige schließlich festgenommen werden. Aufgrund seines Allgemeinzustandes kam er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Klinik. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen musste der Bereich abgesperrt werden.

Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

