Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk: 62-jährige Radlerin gerät in die Gleise und stürzt gegen entgegenkommende Straßenbahn - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 30. März 2021, 15.55 Uhr

Gestern Nachmittag verletzte sich eine 62-jährige Fahrradfahrerin in Bilk schwer. Zur Unfallzeit war die Düsseldorferin mit ihrem Fahrrad aus Richtung Bilk S-Bahnhof parallel zu den Straßenbahngleisen auf der Brunnenstraße in Richtung Karolingerplatz unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Frau dort wohl mit ihrem Fahrrad in die Gleise, verlor ihr Gleichgewicht und stürzte gegen eine entgegenkommende Straßenbahn. Die 62-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr besteht nach Auskunft der Ärzte derzeit nicht.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell