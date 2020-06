Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merzhausen: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Eishockeytor

Freiburg (ots)

Möglicherweise einem Missverständnis geschuldet ist der Diebstahl eines Eishockeytors, welcher durch nachträgliche Anzeigenerstattung der Polizei bekannt wurde. Bereits am 09.06.2020 wurde einem 17-Jährigen in Merzhausen in der Ehrenmatte das auf dem Parkplatz des Wohnhauses abgestellte Eishockeytor entwendet. Wenige Meter daneben war Sperrmüll zur Abholung bereit gestellt, weshalb der bislang unbekannte Täter möglicherweise einer Verwechslung unterlag und das Tor mitnahm.

Das Polizeireiver Freiburg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Tel: 0761-8824421.

lr

