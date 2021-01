Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auto gestreift und einfach weitergefahren (24.01.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit insgesamt rund 2.000 Euro Sachschaden verursacht hat ein Autofahrer am Sonntag gegen 17.30 Uhr in der Bertholdstraße. Ein 31-jähriger Hyundai-Fahrer wechselte auf der zweispurigen Straße vom linken auf den rechten Fahrstreifen, wobei er einen neben ihn fahrenden 50-jährigen Citroen Berlingo-Fahrer übersah und streifte. Obwohl dessen Fahrer ihn auf den Unfall und den Schaden aufmerksam machte, fuhr der 31-Jährige einfach weiter. Der Geschädigte verfolgte ihn und alarmierte über ein Handy die Polizei, die den Unfallverursacher schließlich in Schwenningen beim Messegelände stellen konnte. Gegen den Mann ermitteln die Beamten wegen Unfallflucht.

