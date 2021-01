Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener beleidigt Polizisten (24.01.2021)

Triberg (ots)

Ein Hausstreit hat am Sonntagabend gegen 22 Uhr die Polizei in Triberg beschäftigt. Ein 29-Jähriger war mit seiner Freundin in Streit geraten, weshalb sie die Polizei verständigte. Den Beamten gelang es nicht, den Streit zu schlichten, da sich der angetrunkene Mann auch ihnen gegenüber aggressiv verhielt. Als sie ihn deshalb der Wohnung verwiesen, beleidigte er die Polizisten. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Beamtenbeleidigung rechnen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell