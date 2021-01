Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auf schneeglatter Fahrbahn ausgerutscht (24.01.2021)

Königsfeld (ots)

Ein Autofahrer hat am Sonntag gegen 10 Uhr auf der Kreisstraße 5719 zwischen Burgberg und Königsfeld einen Unfall verursacht. Ein 31-jähriger fuhr mit einem Opel Corsa in Richtung Königsfeld. Auf schneeglatter Fahrbahn zu schnell unterwegs, rutschte er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem 58-jährigen zusammen, der in diesem Moment mit einem Toyota Auris entgegenkam. Beide Fahrer blieben unverletzt. Am Opel des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Den Schaden am Toyota schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro.

