POL-KN: (VS-Pfaffenweiler) Autofahrer gefährdet Fußgänger und flüchtet (24.01.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht einen flüchtigen Autofahrer, der am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr einen Unfall in der Straße "Im Unterdorf" verursacht hat. Ein 16-Jähriger ging auf der Fahrbahn in Richtung der Straße "Neuer Weg", da der Gehweg aufgrund Schneefalls schlecht begehbar war. Ihm kam ein Autofahrer mit einem dunklen Kleinwagen, möglicherweise einem Renault Twingo, entgegen, der in Richtung Hauptstraße fuhr. Der unbekannte Autofahrer fuhr dabei zu schnell und steuerte auf den Fußgänger zu. Um nicht vom Auto erfasst zu werden, rettete sich der Jugendliche durch einen Sprung zur Seite, wobei er sich leicht verletzte. Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten weiter und kümmerte sich nicht um den Jugendlichen, den ein Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus brachte.

Personen, die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

