Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 25.01.2021 - Tötungsdelikt in Wellendingen

Wellendingen (ots)

Wegen eines Tötungsdeliktes am heutigen frühen Montagmorgen in Wellendingen haben Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei mit Sitz in Rottweil Ermittlungen gegen einen 36-jährigen Mann eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen war es zwischen diesem und seiner 32-jährigen Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der 32-Jährigen erhebliche Verletzungen zugefügt worden sind, an denen sie noch in der Wohnung verstarb. Die näheren Umstände der Tat sind noch nicht geklärt. Der dringend Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Da auch er verletzt ist, wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beamte der Kriminalpolizeidirektion haben die Ermittlungen übernommen.

