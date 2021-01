Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Maschinenbrand in Firma (24.01.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr hat ein Brand in einer Firma am Sonntag gegen 9.30 Uhr in der Junkersstraße auf den Plan gerufen. Ein Kompressor war in einem Nebenraum einer Firma in Brand geraten und hatte starken Rauch verursacht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. In dem Raum selbst hatten sich keine Personen aufgehalten und es kam, außer dem Schaden am Kompressor selbst, zu keinen weiteren Schäden.

