POL-MK: Diebe klauen Werkzeuge

Ein Mann aus Schwenke legte gestern, gegen 19 Uhr, für etwa 40 Minuten Werkzeuge an seiner Grundstücksgrenze in der Beverstraße ab. Als er zurückkehrte, waren sie verschwunden. Darunter befanden sich u.a. ein Akkuschlagbohrschrauber, ein Notstromaggregat und ein Kompressor. Zeugen beobachteten in der Nähe einen verdächtigen 3er BMW mit zwei Personen, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen. Hinweise zum Vorfall nimmt die Wache Halver entgegen.

