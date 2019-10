Feuerwehr Dorsten

FW-Dorsten: +++ Rauchentwicklung aus einem Gebäude mit Hackschnitzelanlage +++

Dorsten-Holsterhausen, Am Steinwerk, 27.10.2019, 12:32 Uhr (ots)

Auf dem Gelände für Biomasse war durch Dritte eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude gemeldet worden. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde unmittelbar die Ursache für die Verrauchung an einer Heizungsanlage lokalisiert. Es war zu keinem Schadensfeuer gekommen und so konnte die Einsatzstelle schon nach kurzer Zeit an einen verantwortlichen Mitarbeiter der Anlage übergeben werden. Im Einsatz befanden sich neben der hauptamtlichen Wache die Löschzüge Hervest I, Holsterhausen, Altstadt und Hervest Dorf. (DH)

