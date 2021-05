Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Stockach-Wahlwies, Lkrs. Konstanz (22./23.05.2021) - Roßberghalle mit Graffitis besprüht

Stockach-Wahlwies (ots)

In der Zeit von Samstag, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 13.00 Uhr, wurde die Roßberghalle in Wahlwies durch Unbekannte großflächig und an mehreren Stellen mit schwarzen Graffitis besprüht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Wer Hinweise zur Tat und/oder zur Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Stockach unter der Rufnummer 07771/93910 in Verbindung zu setzen (AM).

