Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Portemonnaie aus Auto entwendet

Heiden (ots)

Eine Geldbörse haben Unbekannte in Heiden aus einem verschlossenen Wagen gestohlen. Das Auto hatte an der Immanuel-Kant-Straße gestanden, wo es zwischen Samstag, 19.00 Uhr, und Sonntag, 13.00 Uhr, zu der Tat kam. Wie die Täter ins Fahrzeuginnere gelangten, ist nicht bekannt. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. Die Polizei erneuert vor dem Hintergrund dieses aktuellen Falles ihre Warnung davor, Wertsachen im Wagen zurückzulassen. Ein Auto ist kein Tresor!

