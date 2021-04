Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Wohnmobil-Diebe scheitern

Bocholt (ots)

In ein Wohnmobil eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Montag in Bocholt. Um hineinzukommen, hatten die Täter eine Tür des Fahrzeugs aufgehebelt. Es gelang ihnen jedoch nicht, das Wohnmobil zu starten. Abgespielt hat sich das Geschehen auf einem Firmengrundstück an der Ruhrallee. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

