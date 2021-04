Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Erheblicher Sachschaden

Gronau (ots)

Rund 5.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter an einem grauen Skoda in Epe hinterlassen. Zu dem Unfall auf dem Föhrenkamp kam es am Sonntag zwischen 08.15 und 18.30 Uhr. Ein Flüchtiger hat die komplette rechte Seite des Wagens deformiert. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

