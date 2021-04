Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Außenspiegel abgetreten

Vreden (ots)

Abgetreten haben Unbekannte an zwei Wagen die Außenspiegel in Vreden. Die Fahrzeuge standen auf der Straße Am Röringkamp, als die Täter zwischen Samstag, 22.10 Uhr, und Sonntag, 09.30 Uhr, ihr Unwesen trieben. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

