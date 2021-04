Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Corona-Kontrolle bringt mehr zu Tage

Gronau (ots)

Obwohl er ein rechtskräftiges Führungsverbot von Hieb- und Stichwaffen auferlegt bekommen hatte, fanden Polizeibeamte bei einem 54-Jährigen ein Klappmesser. Drogen in geringer Menge hatte der Gronauer auch dabei. Zu der Kontrolle an der Brändströmstraße kam es am Sonntag gegen 14.50 Uhr, da sich drei Personen in einem Fahrzeug befanden und so der Verdacht des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung bestand. Die Waffe und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den Gronauer sowie die zwei weiteren Männer im Alter von 28 und 33 Jahre legten die Beamten zusätzlich vor.

