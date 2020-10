POL-ME: Schrottreifen Wagen aus dem Verkehr gezogen - Velbert - 2010024

Polizei Mettmann

Am Sonntagnachmittag des 04.10.2020, gegen 13.40 Uhr, war ein Bezirksdienstbeamter aus Neviges mit seinem Dienstfahrzeug in Velbert-Mitte unterwegs, als ihm auf der Metallstraße ein silbergrauer PKW Mercedes A160 mit Düsseldorfer Kennzeichen auffiel, der in Richtung Langenberger Straße unterwegs war. Auffällig war zunächst die sehr verhaltene und besonders langsame Fahrweise des Daimlers. Bei einer genaueren Betrachtung des Fahrzeugs mit wurde dann sehr schnell klar, dass die übervorsichtige Fahrweise des Wagens nicht an mangelnder Ortskenntnis des Fahrers lag, sondern wohl eher dem maroden Zustand des Mercedes geschuldet war. Denn schon mit bloßem Auge war erkennbar, dass das rechte Hinterrad des A160 vollkommen schräg am Fahrwerk des Wagens mitrollte.

Der Mercedes wurde deshalb sofort gestoppt und überprüft. Dabei wurden neben der defekten Radaufhängung am rechten Hinterrad auch noch weitere gravierende Mängel festgestellt. So waren die Räder und Reifen des A160 nicht nur falsch dimensioniert, sondern in weiteren Teilen auch noch ohne ausreichende Profiltiefe. Zudem war die Windschutzscheibe im Sichtbereich deutlich gerissen. Deshalb wurde die Weiterfahrt des verkehrsunsicheren Fahrzeugs untersagt, der beanstandete PKW auch sofort sichergestellt und abgeschleppt.

Am heutigen Montag (05.10.2020) wurde der sichergestellte Mercedes einem amtlichen Sachverständigen beim örtlichen TÜV vorgeführt. Dieser stellte insgesamt 12 erhebliche Fahrzeugmängel fest, welche zur sofortigen Silllegung des A160 führten. Unter anderem weitere ausgeschlagene Traggelenke am Fahrwerk sowie eine unwirksame Hinterradbremse am Mercedes, kamen zu den polizeilichen Feststellungen des Vortags noch hinzu.

Die Velberter Polizei brachte die vorgenannten Feststellungen zur Anzeige. Hierdurch erwarten den 44-jährigen Fahrzeugführer aus Düsseldorf und die Halterin des Mercedes in naher Zukunft hohe Bußgelder und Punkte im Flensburger Zentralregister. Den aus dem Verkehr gezogenen Mercedes erwartet jetzt wohl nur noch der Weg in die Verschrottung.

