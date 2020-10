POL-ME: Unfallopfer im Krankenhaus verstorben - Wülfrath / Velbert - 2010022

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Mit einer zeitnahen Pressemitteilung / ots vom 21.09.2020 berichteten wir vom schweren Alleinunfall eines 74 Jahre alten Pedelec-Fahrers aus Velbert, der am Montagabend des 21.09.2020, gegen 18.40 Uhr, mit seinem Zweirad auf der Straße Flandersbach, im Wülfrather Ortsteil Flandersbach, ohne Fremdeinwirkung stürzte. Dabei zog sich der Velberter so schwere Verletzungen zu, dass er, nach Erstversorgung am Unfallort, mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

--- Fortschreibung ---

Am heutigen Tag erhielt das zuständige Verkehrskommissariat der Direktion Verkehr im Kreis Mettmann die traurige Nachricht, dass der 74-jährige Patient am vergangenen Wochenende im Krankenhaus verstorben ist.

