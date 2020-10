Polizei Mettmann

POL-ME: Trunkenheitsfahrt mit rund 1,7 Promille gestoppt - Velbert - 2010020

Mettmann (ots)

Am nächtlich frühen Sonntagmorgen des 04.10.2020, gegen 04.15 Uhr, beobachtete eine Streifenwagenbesatzung der Velberter Polizei einen PKW, der in erkennbar unsicherer Fahrweise auf der Heiligenhauser Straße in Velbert-Mitte unterwegs war und seine Fahrt mit deutlichen Ausfallerscheinungen über die Jahnstraße und Grünheide fortsetzte. Dort konnte der Wagen gestoppt und damit die gefährliche Fahrt gerade noch rechtzeitig ohne Unfallfolgen beendet werden.

Bei der Kontrolle des 22-jährigen Fahrzeugführers bestätigte sich sehr schnell der Verdacht der Alkoholisierung, als den kontrollierenden Beamten deutlicher Alkoholgeruch aus der Atemluft des Velberters entgegenschlug. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille (0,85 mg/l).

Daraufhin leitete die Velberter Polizei ein Strafverfahren gegen den 22-Jährigen ein. Zur Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Den Führerschein des Beschuldigten stellten die Beamten sich. Dem 22-Jährigen wurde zudem ausdrücklich jedes weitere Führen führerscheinpflichtiger Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr bis auf weiteres ausdrücklich untersagt.

