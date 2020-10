Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Stromkabel

Prüm (ots)

Am Freitag, den 02.10.2020, kam es in der Zeit von 08:00 Uhr und 18:00 Uhr auf dem Wohnmobilstellplatz in Pronsfeld zu einem Diebstahl eines Stromkabels, welches zur Stromversorgung eines dortigen Wohnmobiles diente. Durch bislang unbekannte Täter wurde das ca. 40 Meter lange und aus mehreren Teilstücken (Adapter für die jeweiligen Anschlüsse, Verbindungskabel) bestehende Kabel während der Abwesenheit des rechtmäßigen Eigentümers vom Wohnmobilstellplatz entwendet.

Sachdienliche Hinweise zum Täter/Verbleib des Kabels werden erbeten an die Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder per Email an pipruem.dgl@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551/9420

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



