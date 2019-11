Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Zusammenstoß mit Baum von Unfallort geflüchtet

Reilingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Auto mit Totalschaden, teilweise zerstörtes Fahrbahnbankett und eine beschädigte Eiche - so lautet die Bilanz eines Unfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Ein unbekannter Autofahrer fuhr in der Nacht mit seinem roten Audi auf der Kreisstraße 4255 von Kirrlach in Richtung Waghäusel. Aus bislang ungekanntem Grund kam er nach links von der Fahrbahn ab, rutschte über das Fahrbahnbankett und stieß schließlich gegen eine Eiche. Durch den Zusammenstoß entstand Totalschaden am schon in die Jahre gekommenen Fahrzeug, auch der Baum wurde beschädigt. Der Fahrer des Pkw flüchtete anschließend zu Fuß. Sein Fahrzeug ließ er zurück, räumte dieses jedoch gänzlich aus, auch die Kennzeichen waren nicht mehr am Audi.

Die Beamten der Verkehrsunfallaufnahme der Verkehrspolizei Heidelberg haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4045 zu melden.

