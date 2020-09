Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fahndet nach gestohlenen Daimler Benz-Modellen

Neuss-Selikum und Holzheim

Zwischen Dienstag (29.9.), 21:15 Uhr, und Mittwoch (30.9.), 7:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen schwarzen Daimler (Typ: GLS 350 d 4MATIC). Das Auto parkte an der Rubenstraße und hatte das amtliche Kennzeichen S-UN 764.

In Holzheim waren ebenfalls bislang unbekannte Autodiebe aktiv. Die Täter entwendeten von der Kanutenstraße einen Daimler Benz (Typ E 220 d Limousine) mit den amtlichen Kennzeichen MG-FP 55. Das schwarze Fahrzeug wurde zwischen Montag und Dienstag (28./29.9.), in der Zeit von 17:45 Uhr bis 4:30 Uhr, vor einem Einfamilienhaus gestohlen.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 14 prüft, ob das Abgreifen des Funksignals vom Keyless Go Systems der Grund für das unbefugte Starten der Autos war.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Verdächtiges an der Rubenstraße und der Kanutenstraße beobachtet haben oder Hinweise auf den Verbleib der Wagen geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem Kriminalkommissariat 14 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss in Verbindung zu setzen.

Bei Fahrzeugen mit dem sogenannten Keyless Go System erfolgt das Öffnen und Starten des Autos kontaktlos über Funkwellen. Die Täter greifen das Funksignal auf, gelangen so widerrechtlich in den Wagen und können dies starten, ohne den jeweiligen Schlüssel entwenden zu müssen.

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen: Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit dieser Technik keine Chance. Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit zum Beispiel Aktenkoffern in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Wagen der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Informationen erhalten Sie auch auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/autodiebe-nutzen-keyless-go-fuer-ihre-zwecke

