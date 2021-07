Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim - Zu schnell gefahren und aus Kurve geflogen

Gottenheim - Am Samstag, 03. Juli 2021, gegen 23.45 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer die K4995 aus Gottenheim kommend in Richtung Wasenweiler. In der Rechtskurve am Ortsausgang kam er infolge überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten sowie einer Richtungstafel. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, verletzt wurde niemand.

