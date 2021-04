Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Diebstahl/ Piaggio Roller 646 KXJ entwendet

Kleve (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (01. April 2021) einen vor dem Haus auf der Märkischen Straße abgestellten Roller. Der Roller der Marke Piaggio führt das amtlichen Versicherungskennzeichen in blau mit 646 KXJ. Die Täter flüchteten mit der Beute unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

